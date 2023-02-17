Лютий, 17 в 7:20

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зафіксували роботу додаткової вежі мобільного зв’язку, яку встановили загарбники.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За допомогою цієї вежі російські спецслужби можуть прослуховувати телефонні розмови абонентів GSM-операторів.

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Крім того, до окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану, щоб навчати російських військових запускати та керувати ударними безпілотниками.

А для поповнення втрат у живій силі росіяни почали заманювати до лав російських окупаційних військ так званих гастарбайтерів. Так, нещодавно, нашим захисникам у Волноваському районі Донецької області здався у полон один із таких заробітчан.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти намагаються примусити місцеве населення отримувати російські паспорти. Примушують погрозами, що пенсіонери не зможуть отримувати пенсії, соціальні виплати тощо.

Центр національного спротиву повідомляв, що у Маріуполі підприємців змушують ремонтувати російську військову техніку.