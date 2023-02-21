Суд заборонив діяльність Партії регіонів – майно політсили передадуть державі

Лютий, 21 в 17:27

Восьмий апеляційний адміністративний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони діяльності Партії регіонів та передання у держвласність України майна проросійської політсили.

Про це повідомили у пресслужбах СБУ та Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Зазначається, що рішення суду стосується всіх активів забороненої партії та її структурних підрозділів в різних областях нашої держави.

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Наразі експерти встановлюють вартість цього майна.

— Представники Партії регіонів ще до початку повномасштабного вторгнення активно підтримували кремлівський режим та публічно виправдовували захоплення частини Сходу України. Деякі із членів цієї політичної сили наразі переховуються від правосуддя на території Росії, – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники Служби безпеки і ДБР задокументували злочинні дії регіоналів та ініціювали передання 100% партійного майна в дохід України.

15 лютого стало відомо, що швейцарський уряд схвалив дозвіл щодо початку конфіскації заморожених активів з оточення експрезидента України Віктора Януковича.

Конфіскація застосовується до активів загальною сумою понад 130 млн швейцарських франків (понад $140 млн).

Джерела: Восьмий апеляційний суд, СБУ