Добровольці з РФ після втрат під Вугледаром відмовляються наступати – Генштаб ЗСУ

Лютий, 23 в 6:43

Особовий склад добровольчого, так званого козачого, загону відмовляється брати участь у наступальних діях.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму ранковому зведенні 23 лютого.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, на таке рішення добровольців, які були приєднані до 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, вплинув провал наступу та значні втрати в живій силі під Вугледаром.

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Тим часом у Херсонській області окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України.

Так, відомо, що жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного змісту про роботу в місті міграційної служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР Міноборони