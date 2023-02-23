Добровольці з РФ після втрат під Вугледаром відмовляються наступати – Генштаб ЗСУ
Особовий склад добровольчого, так званого козачого, загону відмовляється брати участь у наступальних діях.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у своєму ранковому зведенні 23 лютого.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, на таке рішення добровольців, які були приєднані до 155 бригади морської піхоти тихоокеанського флоту, вплинув провал наступу та значні втрати в живій силі під Вугледаром.
Тим часом у Херсонській області окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України.
Так, відомо, що жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного змісту про роботу в місті міграційної служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 365-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР Міноборони