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Бойові танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну “навесні”, сказав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю агентству Reuters у середу.

Велика Британія може запропонувати Україні більше своїх основних бойових танків на додаток до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від оборонних потреб країни, сказав Воллес інформаційному агентству.

Воллес відвідав навчальний полігон на південному заході Англії, де українські солдати вчаться керувати танками в бойових умовах. У заяві міністерства оборони Великої Британії йдеться про те, що навчання “триває в тому ж темпі” і триватиме кілька тижнів.

– Українці продовжуватимуть битися, і Велика Британія разом із нашими союзниками не здригнеться, – сказав Воллес.

Він додав, що Британія продовжуватиме надавати можливості, необхідні для підтримки України, стільки, скільки буде потрібно.