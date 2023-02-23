Добровольцы из РФ после потерь под Угледаром отказываются наступать – Генштаб ВСУ
Личный состав добровольческого, так называемого казачьего, отряда отказывается участвовать в наступательных действиях.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей утренней сводке 23 февраля.
По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, на такое решение добровольцев, которые были присоединены к 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, повлиял провал наступления и значительные потери в живой силе под Угледаром.
Тем временем в Херсонской области оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины.
Так, известно, что жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного содержания о работе в городе миграционной службы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: ГУР Минобороны