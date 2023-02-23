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Факты / Україна

Добровольцы из РФ после потерь под Угледаром отказываются наступать – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові РФ

Личный состав добровольческого, так называемого казачьего, отряда отказывается участвовать в наступательных действиях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в своей утренней сводке 23 февраля.

По информации, имеющейся в распоряжении украинской стороны, на такое решение добровольцев, которые были присоединены к 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, повлиял провал наступления и значительные потери в живой силе под Угледаром.

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Так, известно, что жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного содержания о работе в городе миграционной службы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 365-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны

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