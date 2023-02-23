Gepard на полюванні: ЗСУ показали роботу німецької самохідної установки

Лютий, 23 в 13:57

Повітряне командування Південь показало, як ефективно нищить російські повітряні цілі зенітна самохідна артилерійська установка Gepard, надана союзниками.

Про це повідомляють у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування Південь.

– Воїни бойового розрахунку зенітної установки Gepard цілодобово несуть чергування, щоб захистити наше небо від ворога, – йдеться у повідомленні.

Gepard – це зенітна самохідна артилерійська установка на базі танка Leopard 1, калібром 35 міліметрів, призначена для прикриття неба та моторизованих частин, які йдуть у наступ, від малошвидкісних повітряних цілей, які низько летять.

Зараз дивляться

– Установка має радар стеження за небом і радар захоплення. Також вона може вести вогонь по наземних легкоброньованих цілях, – розповів командир зенітної самохідної установки Сергій.

Нагадаємо, уряд Німеччини 8 лютого оголосив про надання Україні нового пакету допомоги для ЗСУ, у якому ще дві самохідні артилерійські установки Gepard та багато боєприпасів до них.

Джерело: ПК Південь