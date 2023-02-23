Лютий, 23 в 3:19

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний призначив колишнього очільника МВС та Генпрокурора України, капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Про це повідомила речниця Луценка Лариса Сарган у Facebook.

– Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних беспілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ, – написала вона.

У коментарях в соцмережі Twitter Сарган підтвердила, що під документом стоїть підпис Валерія Залужного, але публікувати фотографію самого документа вона не має права.

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Також відомо, що нещодавно Луценку було присвоєно звання капітана.

За словами дружини Юрія Луценка Ірини, колишній український тотппосадовець спочатку був в теробороні Києва, згодом служив у Миколаєві та на Херсонському напрямку.

Протягом останніх місяців Луценко проходить службу у Бахмуті.

У минулому Юрій Луценко був главою Міністерства внутрішніх справ (з 2005 по 2006 та з 2007 по 2010) та обіймав посаду очільника Генеральної прокуратури з 2016 по 2019 роки.

Джерело: Лариса Сарган

Фото: Лариса Сарган