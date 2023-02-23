Февраль, 23 в 3:19

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назначил бывшего главу МВД и Генпрокурора Украины, капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

— Приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части #… ВСУ, — написала она.

В комментариях в соцсети Twitter Сарган подтвердила, что под документом стоит подпись Валерия Залужного, но публиковать фотографию самого документа она не имеет права.

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Также известно, что недавно Луценко было присвоено звание капитана.

По словам жены Юрия Луценко Ирины, бывший украинский чиновник сначала был в теробороне Киева, впоследствии служил в Николаеве и на Херсонском направлении.

В течение последних месяцев Луценко проходит службу в Бахмуте.

В прошлом Юрий Луценко был главой Министерства внутренних дел (с 2005 по 2006 и с 2007 по 2010) и занимал должность главы Генеральной прокуратуры с 2016 по 2019 годы.

Источник: Лариса Сарган

Фото: Лариса Сарган