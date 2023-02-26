Це питання на майбутнє: Салліван про передачу Україні винищувачів F-16

Лютий, 26 в 18:33

США вважають, що можлива передача Україні винищувачів F-16 наразі не є терміновою, це питання на майбутнє.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він зауважив, що на кожному етапі війни президент США Джо Байден прагнув переконатися, що Україна отримує всю потрібну їй зброю.

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Салліван уточнив, що на початку повномасштабної війни це були протитанкові ракетні комплекси Javelin та переносні зенітні ракетні комплекси Stinger. На другому етапі – артилерія, щоб допомогти стримати наступ росіян на сході.

– На цьому етапі критично важливим елементом є здатність до наземного маневрування. А це означає танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти. Тому президент говорить про те, що він зосереджений на цих можливостях. А питання про F-16 – це питання на майбутнє, – додав Салліван.

Крім того, на запитання про те, чи можуть США у майбутньому схвалити постачання таких винищувачів в Україну, радник Байдена відповів, що не може виходити за межі сказаного президентом.