РФ може кинути на штурм Вугледара вже розгромлену там елітну піхоту – розвідка Британії
Існує реальна ймовірність, що Росія знову кине на нові штурми поблизу Вугледара Донецької області розгромлені підрозділи 155 бригади морської піхоти.
Таку версію 26 лютого озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.
Британські розвідники припускають, що саме цю бригаду, яка вважається елітною піхотою в РФ, було розбито на Вугледарському напрямку під час останніх російських наступальних операцій, що обернулися значними втратами.
Як доказ цього в розвідці продемонстрували знімки, на яких видно знищену російську техніку на цьому напрямку в Донецькій області.
У британському оборонному відомстві додають, що на відміну від такої ж престижної десантної піхоти, морську піхоту не розгортали в Україні як єдине велике формування.
Окремі їхні підрозділи були додані до груп військ, у яких домінують сухопутні війська.
– Морській піхоті було доручено одну з найскладніших тактичних місій у війні, однак та зазнала надзвичайно великих втрат, – зазначають у британській розвідці.
Є підстави вважати, що можливості бригади морської піхоти значно погіршилися після підсилення недосвідченими мобілізованими.
– Майже напевно можна стверджувати, що саме брак досвіду представників цієї бригади змушує російських офіцерів вдаватись до мікроуправління, що знижує оперативну маневреність, – переконані в розвідці Міноборони Великої Британії.
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