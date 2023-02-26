РФ може кинути на штурм Вугледара вже розгромлену там елітну піхоту – розвідка Британії

Лютий, 26 в 10:59

Існує реальна ймовірність, що Росія знову кине на нові штурми поблизу Вугледара Донецької області розгромлені підрозділи 155 бригади морської піхоти.

Таку версію 26 лютого озвучили в розвідці Міноборони Великої Британії.

Британські розвідники припускають, що саме цю бригаду, яка вважається елітною піхотою в РФ, було розбито на Вугледарському напрямку під час останніх російських наступальних операцій, що обернулися значними втратами.

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Як доказ цього в розвідці продемонстрували знімки, на яких видно знищену російську техніку на цьому напрямку в Донецькій області.

У британському оборонному відомстві додають, що на відміну від такої ж престижної десантної піхоти, морську піхоту не розгортали в Україні як єдине велике формування.

Окремі їхні підрозділи були додані до груп військ, у яких домінують сухопутні війська.

– Морській піхоті було доручено одну з найскладніших тактичних місій у війні, однак та зазнала надзвичайно великих втрат, – зазначають у британській розвідці.

Є підстави вважати, що можливості бригади морської піхоти значно погіршилися після підсилення недосвідченими мобілізованими.

– Майже напевно можна стверджувати, що саме брак досвіду представників цієї бригади змушує російських офіцерів вдаватись до мікроуправління, що знижує оперативну маневреність, – переконані в розвідці Міноборони Великої Британії.

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