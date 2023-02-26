Безуспішні спроби наступу окупантів і десятий пакет санкцій ЄС проти РФ: що відбувається на 368-й день війни (онлайн)

ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. Туди потрапили підприємства Росатому, Росбанк, колишній очільник Мотор-Січ та інші фізичні та юридичні особи.

В Україні пошкоджено близько 50% об’єктів енергосистеми, повідомили в ДТЕК.

Україна отримала підтримку першої країни Латинської Америки в створені трибуналу над РФ, заявили в МЗС.

РФ окупувала понад 1,8 тис. українських міст та сіл і прагне збільшити це число, заявив президент Володимир Зеленський.