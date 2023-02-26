Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Безуспішні спроби наступу окупантів і десятий пакет санкцій ЄС проти РФ: що відбувається на 368-й день війни (онлайн)

Безуспішні спроби наступу окупантів і десятий пакет санкцій ЄС проти РФ: що відбувається на 368-й день війни (онлайн)

ЄС запровадив десятий пакет санкцій проти Росії. Туди потрапили підприємства Росатому, Росбанк, колишній очільник Мотор-Січ та інші фізичні та юридичні особи.

В Україні пошкоджено близько 50% об’єктів енергосистеми, повідомили в ДТЕК.

Україна отримала підтримку першої країни Латинської Америки в створені трибуналу над РФ, заявили в МЗС.

РФ окупувала понад 1,8 тис. українських міст та сіл і прагне збільшити це число, заявив президент Володимир Зеленський.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:31 - 26 лютого

Вже у березні Хорватія має розпочати передачу Україні 14 транспортних гелікоптерів.

На даний час 20 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 і два Мі-8Т було виведено зі складу Збройних сил Хорватії.

– За наявною інформацією, кілька гелікоптерів наразі перебувають на території авіаційно-технічного центру у Великій Гориці, де його співробітники займаються всією необхідною технічною підготовкою, – йдеться у матеріалі.

Крім того, з гелікоптерів знімається все існуюче маркування, при необхідності замінюється використаний матеріал, додається олія.

– Передбачається, що гелікоптери будуть готові до транспортування приблизно за десять днів. За нашою інформацією, сім вертольотів буде частково розібрано і перевезено наземним шляхом, а решта сім полетить до Польщі, – додали наостанок.

Джерело: Jutarnji list

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка