Февраль, 26 в 10:59

Существует реальная вероятность, что Россия снова бросит на новые штурмы вблизи Угледара Донецкой области разгромленные подразделения 155 бригады морской пехоты.

Такую версию 26 февраля озвучили в разведке Минобороны Великобритании.

Британские разведчики предполагают, что именно эта бригада, которая считается элитной пехотой в РФ, была разбита на Угледарском направлении во время последних российских наступательных операций, что обернулись значительными потерями.

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В доказательство этого в разведке продемонстрировали снимки, на которых видна уничтоженная российская техника на этом направлении в Донецкой области.

В британском оборонном ведомстве добавляют, что в отличие от столь же престижной десантной пехоты морскую пехоту не разворачивали в Украине как единое крупное формирование.

Отдельные их подразделения были добавлены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска.

– Морской пехоте была поручена одна из самых сложных тактических миссий в войне, однако она понесла чрезвычайно большие потери, – отмечают в британской разведке.

Есть основания полагать, что возможности бригады морской пехоты значительно ухудшились после усиления неопытными мобилизованными.

– Почти наверняка можно утверждать, что именно нехватка опыта представителей этой бригады заставляет российских офицеров прибегать к микроуправлению, что, в свою очередь, снижает оперативную маневренность, – убеждены в разведке Минобороны Великобритании.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

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