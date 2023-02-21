Лютий, 21 в 19:02

Через високий рівень дезертирства в армії РФ у Чаплинському районі Херсонщини влаштовують масові пошуки окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 21 лютого.

– У зв’язку з високим рівнем дезертирства з лав російських окупаційних військ із 20 лютого цього року в Чаплинському районі Херсонської області проводяться масові облави.

Особливу увагу російські окупанти приділяють покинутим дачам і будинкам, зазначили військові.

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Крім того, через російських найманців погіршилася соціальна ситуація у тимчасово окупованому Криму.

– Від початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема у місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка. Причиною стала поява ексув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК Вагнера та були амністовані після завершення контракту, – йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, у разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову.

Українські військові зазначили, що протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон, внаслідок чого є жертви серед цивільного населення.

Зокрема, високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України.

Наразі ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Обстановка за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

– Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне, – повідомили військові.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, серед них Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.