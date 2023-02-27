Коли Польща передасть Україні ще одну партію танків Leopard 2A4 – Дворчик

Лютий, 27 в 16:53

Після завершення навчання українських військових Польща передасть Україні ще одну партію із 10 танків Leopard 2A4. Це відбудеться протягом кількох тижнів.

Про це заявив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.

Крім того, він зауважив, що незабаром до України також вирушать 60 танків Т-72 і PT-91 Twardy.

Зараз дивляться

– Невдовзі. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частину цих танків зараз використовують під час навчання. Це перспектива на кілька тижнів, – сказав Дворчик.

Читайте Берлін надішле Україні ще чотири танки Leopard 2A6 зі своїх армійських запасів

На питання, коли до України прийдуть танки PT-91 Twardy, голова канцелярії відповів, що їхнє передання, разом із танками Т-72, також є питанням кількох тижнів, “якщо не раніше”.

– Вони практично у процесі передання, тому скоро будуть в Україні, – сказав Дворчик.

Джерело: PAP