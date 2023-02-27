Лютий, 27 в 17:47

Під час ракетних атак РФ на Україну простежується єдина закономірність: перерви між ними постійно зростають, а кількість випущених ракет зменшується.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки.

Він нагадав, що наша держава вже пережила понад 20 масованих ракетних обстрілів.

Зараз дивляться

– В принципі це як статистика вже йде. Єдина закономірність – щоразу час між ракетними ударами збільшується, а кількість ракет в ударах зменшується. Ось єдина закономірність, – зазначив Буданов.

Він пояснив, що єдиною причиною такої тенденції є зменшення запасів ракет у країни-агресора.

– Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях, – наголосив Буданов.

Українців готували до того, що РФ завдасть повномасштабного ракетного удару протягом 23-24 лютого, на річницю повномасштабного вторгнення. Проте цього не сталося.

Однак це не привід ігнорувати повітряні тривоги. Є загроза нових ударів військ РФ.

У ніч на 27 лютого окупанти атакували Україну 14 дронами-камікадзе типу Shahed.