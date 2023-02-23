Лютий, 23 в 15:38

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, скільки ракет випустили російські війська по Україні за час повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

Він нагадав, що РФ здійснює ракетні обстріли, а також застосовує дрони-камікадзе для ураження об’єктів критичної інфраструктури.

Зараз дивляться

– Загалом від початку повномасштабної збройної агресії окупаційними військами РФ по об’єктах на території України завдано майже 5 тис. ракетних та майже 3,5 тис. авіаційних ударів, – наголосив Громов.

Він уточнив, що ворог також завдав майже 1,1 тис. ударів із застосуванням дронів.

Громов зазначив, що через дефіцит високоточних ракет Росія під час обстрілів використовує протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, які ще називають “вбивцями авіаносців”. Цими ракетами агресор б’є по будинках українців.

Українські військові аналізують усі дії ворога для кращого захисту неба України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом лютого українські військові “відмінусували” шість літаків та два вертольоти РФ, а також збили 80 ворожих крилатих ракет та 84 безпілотники. Від початку війни ЗСУ вже знищили понад 870 крилатих ракет.

В українській воєнній розвідці попереджають, що 23-24 лютого РФ може здійснити чергову ракетну атаку на Україну.

Через це в нашій державі посилюють заходи безпеки. Українців закликають не відвідувати місця масового скупчення людей, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості перейти на дистанційний режим роботи.

Джерело: Військове телебачення України