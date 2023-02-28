Україна стане членом НАТО, але це довгострокова перспектива — Столтенберг

Лютий, 28 в 14:25

Країни НАТО згодні, що після війни Україна стане членом Альянсу, водночас це довгострокова перспектива.

Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі з прем’єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, пише Суспільне.

– Союзники по НАТО погодилися, що після війни Україна стане членом нашого Альянсу. Водночас це довгострокова перспектива. Те, що зараз є проблемою, полягає в тому, щоб Україна переважала як суверенна, незалежна держава і тому нам потрібно підтримувати її, – сказав він.

Прем’єр-міністерка Фінляндії також додала, що бачить майбутнє України в Європейському Союзі та НАТО.

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– Причина, чому ми подали заявку на членство в НАТО, дуже проста. Лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне. Це було питання, яке ми мали поставити собі, коли Росія вторглася, жорстоко напала на Україну, – наголосила Марін.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України стає “битвою за логістику”, тому союзники повинні нарощувати виробництво боєприпасів.