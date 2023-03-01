СБУ викрила шахраїв, які від імені місцевої влади “збирали” гроші для ЗСУ

Березень, 01 в 13:08

Служба безпеки України викрила злочинну організацію, яка нібито збирала гроші для ЗСУ.

Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили у підприємців “допомоги” для українських військових. У такий спосіб їм вдалося привласнити понад 3 млн грн.

Як встановило слідство, злочинну схему організував громадянин однієї з країн Центральної Азії, який наразі перебуває на тимчасово окупованій частині Луганщини.

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До протиправної діяльності він залучив ще дев’ятьох спільників зі столичного регіону і півдня України.

– Через особисті зв’язки вони підшукували представників компаній, які працюють в умовах воєнного стану, і встановлювали контактні дані їхніх керівників. Після цього розсилали їм фейкові листи від імені голів обласних, міських та районних військових адміністрацій. У них – просили перерахувати на ЗСУ від 20 до 100 тис. грн. Сума залежала від оборотів підприємства, – повідомили в СБУ.

Потім шахраї переказували гроші на власні банківські реквізити або знімали у банкоматах у різних регіонах України.

– Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено чорнові записи та мобільні телефони із доказами оборудки. Також вилучено десятки банківських карток, через які зловмисники знімали отримані злочинним шляхом гроші, – йдеться у повідомленні.

Наразі затримано п’ятьох учасників схеми. Усім 10 фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене злочинною організацією).

Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.