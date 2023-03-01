Березень, 01 в 1:44

США не знайшли жодних доказів того, що зброя, яка була поставлена Україні, була б знайдена за межами України.

Про це заявила заступниця очільника Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер у підкомітеті з питань асигнувань Палати представників Конгресу США з питань оборони.

– Натомість, ми бачимо, що українські підрозділи на передовій щодня ефективно використовують допомогу у сфері безпеки на полі бою, – заявила вона.

Селеста Волландер додала, що Сполучені Штати адаптували свою практику підзвітності до бойових умов, щоб уникнути ризику незаконного перенаправлення допомоги.

Зараз дивляться

Інший високопосадовець Пентагону, генерал-лейтенант Дуглас Сімс, заявив, що немає жодних повідомлень про те, що зброя зникла з України, і позбуватися її не в інтересах українців.

Водночас генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч заявив, що його відомство наразі теж не виявило випадків нецільового використання американської допомоги Україні, пише Associated Press.

Сторч, як і Волландер, сказав це під час слухань у Палаті представників США.

– При цьому він попередив, що розслідування з цього питання все ще перебувають на ранніх етапах, – зазначає AP.

Генерал Сторч каже, що Пентагон отримав низку свідчень, які потребують перевірки.

– Він кілька разів повторив, що не хоче говорити про ще не завершені розслідування, – пише Associated Press.

У повідомленні наголошується, що в Конгресі останнім часом наголошують на тому, що США мають бути впевненими, що допомога, яку направляють Україні, використовується за призначенням, оскільки деякі конгресмени почали думати щодо того, чому США витрачають так багато грошей на допомогу Україні.

Наприкінці січня поточного року речниця Мінфіну США Меган Аппер заявила, що її відомство наразі теж не має ознак нецільового використання американських коштів в Україні, але продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.