Збиті дрони у Дніпрі й Запоріжжі, бої на Донбасі: що відбувається на 370 добу війни (онлайн)

Бельгія заморозила €58 млрд російських активів — найбільше в ЄС. У зв’язку із санкціями країна посилила митні перевірки щодо РФ та Білорусі.

Станом на зараз, немає жодних ознак того, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії, — очільник ГУР Кирило Буданов.

США до вересня виділять Україні понад $10 млрд бюджетної підтримки, — прем’єр Шмигаль під час візиту до Києва міністра фінансів США Єллен.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про масове дезертирство серед окупантів на тлі значних втрат.

Російська Федерація змінює тактику ракетних ударів проти України, попередили у ГУР.

В Олешках та Скадовську колаборанти почали тікати до Криму та оголосили загальну “евакуацію” через страх контрнаступу ЗСУ.

Невичерпність людських ресурсів у РФ для війни в Україні перебільшено, – Інститут вивчення війни.

Глава правління Укрзалізниці Олександр Камишін йде у відставку. Після звільнення він очолить Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.