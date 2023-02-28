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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Збиті дрони у Дніпрі й Запоріжжі, бої на Донбасі: що відбувається на 370 добу війни (онлайн)

Збиті дрони у Дніпрі й Запоріжжі, бої на Донбасі: що відбувається на 370 добу війни (онлайн)

Бельгія заморозила €58 млрд російських активів — найбільше в ЄС. У зв’язку із санкціями країна посилила митні перевірки щодо РФ та Білорусі.

Станом на зараз, немає жодних ознак того, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії, — очільник ГУР Кирило Буданов.

США до вересня виділять Україні понад $10 млрд бюджетної підтримки, — прем’єр Шмигаль під час візиту до Києва міністра фінансів США Єллен.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про масове дезертирство серед окупантів на тлі значних втрат.

Російська Федерація змінює тактику ракетних ударів проти України, попередили у ГУР.

В Олешках та Скадовську колаборанти почали тікати до Криму та оголосили загальну “евакуацію” через страх контрнаступу ЗСУ.

Невичерпність людських ресурсів у РФ для війни в Україні перебільшено, – Інститут вивчення війни.

Глава правління Укрзалізниці Олександр Камишін йде у відставку. Після звільнення він очолить Офіс з євроінтеграції Укрзалізниці в Європі.

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01:10 - 28 лютого

Російські окупанти планують створити нові будинки в Маріуполі з тіл загиблих жителів, повідомив депутат міської ради Дмитро Забавін.

– Коли російська авіація бомбила ФАБами практично все місто, то вони зруйнували всі будинки. Людей, які ховалися в підвалах, просто поховали там. Ніхто їх звідси не діставав, і для того, щоб приховати сліди тих злочинів, вони просто весь цей будівельний матеріал вивозять на полігон. Вони перетворюють на будівельну суміш весь цей бетон разом з тілами маріупольців, щоб потім з цього матеріалу будувати нові будинки, – повідомив він.

Маріуполь

Фото: Getty Images

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01:00 - 28 лютого

В Одесі та Одеському районі було повністю відновлено електропостачання побутовим споживачам.

– За 4 години енергетикам ДТЕК вдалося повністю повернути світло жителям Одеси та Одеського району одразу після завершення ремонту обладнання Укренерго, – повідомляє ДТЕК.

Вранці 27 лютого майже вся Одеса та Одеський район залишилися без світла внаслідок аварійного відключення високовольтної лінії.

негода проблеми з електрикою

Фото: Depositphotos

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00:57 - 28 лютого

Російська Федерація має більшу кількість утримуваних військовополонених, ніж Україна. Більшість із них РФ вдалося забрати в полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, близько 40% – це цивільні люди.

– На жаль, у них за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже просто пояснюється. Передусім, 90% усіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні – перший місяць. Ще страшна трагедія в Маріуполі, коли всі були змушені піти на цей крок, – зазначив керівник ГУР.

Кирило Буданов

Фото: Міноборони України

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00:45 - 28 лютого

Україною шириться повітряна тривога.

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00:25 - 28 лютого

У Деснянському районі Києва з 9-ї ранку 28 лютого і до вечора 1 березня проведуть тестування оновленої системи оповіщення про надзвичайні ситуації.

– Під час тестування вмикатимуть гучні монотонні сигнальні звуки, голосові повідомлення про проведення тестування та Державний гімн України. Просимо мешканців, особливо Деснянського та Дніпровського районів, врахувати інформацію та зберігати спокій під час проведення тестування. Такі заходи необхідні, щоб покращити систему оповіщення, – йдеться у повідомленні КМДА.

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00:09 - 28 лютого

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія почала війну проти України, до 26 лютого 2023 року становили 21580 цивільних (станом на 15 лютого – 21293), зокрема 8101 загиблий (8066).

Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

– УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується, – наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 3584 чоловіки, 2127 жінок, 256 хлопчиків і 201 дівчинка, тоді як стать 31 дитини та 1902 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 13479 поранених – 398 хлопчиків і 293 дівчинки, а також 271 дитина, стать якої поки що не вдалося встановити.

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