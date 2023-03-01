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Факти / Україна

За рік війни в Україні РФ втратила більше людей, ніж в інших конфліктах після Другої світової

Валентина Чорна, редакторка стрічки
ЗСУ на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

За рік повномасштабної війни в Україні Росія втратила більше солдатів, ніж у всіх збройних конфліктах, в яких вона брала участь після Другої світової війни.

Про це йдеться у доповіді американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

За підрахунками аналітиків, з лютого минулого року в Україні загинуло близько 60-70 тис. росіян.

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А загальні втрати РФ в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тис. осіб. 

Ця цифра включає солдатів, членів спецслужб, найманців ПВК Вагнера, бойовиків “ДНР” та “ЛНР”.

Аналітики зазначають, що середня кількість убитих російських солдатів за місяць принаймні в 25 разів більша, ніж кількість загиблих у Чечні, а також в 35 разів перевищує кількість убитих за місяць в Афганістані.

У Чечні, за різними оцінками, загинуло 12-25 тис. росіян. За 10 років конфлікту в Афганістані — не більше 16 тис.

За словами експертів, це доводить, що Росія веде війну на знищення, а українська армія добре справляється зі значно більшою і від початку краще оснащеною російською армією.

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