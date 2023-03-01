За год войны в Украине РФ потеряла больше людей, чем в других конфликтах после Второй мировой

Март, 01 в 12:42

За год полномасштабной войны в Украине Россия потеряла больше солдат, чем во всех вооруженных конфликтах, в которых она участвовала после Второй мировой войны.

Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

По подсчетам аналитиков, с февраля прошлого года в Украине погибло около 60-70 тыс. россиян.

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А общие потери РФ в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тыс. человек.

Эта цифра включает солдат, членов спецслужб, наемников ЧВК Вагнер, боевиков “ДНР” и “ЛНР”.

Аналитики отмечают, что среднее количество убитых российских солдат за месяц как минимум в 25 раз больше, чем количество погибших в Чечне, а также в 35 раз превышает количество убитых за месяц в Афганистане.

В Чечне, по разным оценкам, погибло 12-25 тыс. россиян. За 10 лет конфликта в Афганистане — не более 16 тыс.

По словам экспертов, это доказывает, что Россия ведет войну на уничтожение, а украинская армия хорошо справляется со значительно большей и изначально лучше оснащенной российской армией.