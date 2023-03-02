Березень, 02 в 18:01

Глави Державного департаменту США Ентоні Блінкен та Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров малу коротку розмову в кулуарах очільників МЗС країн G-20, зустріч яких відбувається сьогодні, 2 березня.

Про це повідомляє Sky News.

Очільники зовнішньополітичних відомств РФ та США поговорили близько 10 хв на конференції в Нью-Делі, що є першою розмовою віч-на-віч з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зараз дивляться

Як пише Sky News із посиланням на високопоставленого американського чиновника, Блінкен закликав Лаврова скасувати рішення Кремля щодо призупинення участі в ядерному договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Очільник Держдепу також повторив для російського міністра тезу, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну “стільки, скільки буде потрібно”.

Він також закликав Кремль звільнити затриманого американця Пола Вілана, який був захоплений в Росії у 2018 році.

– У Блінкена не склалося враження, що зміни в російській операції відбудуться найближчим часом після обговорення, – сказав американський чиновник, який відмовився охарактеризувати реакцію Лаврова, пише Sky News.

Тим часом російські інформаційні агентства повідомляють, що обидва посадовці не зустрічалися в кулуарах саміту, а говорили на ходу, посилаючись на заяву міністерства закордонних справ їхньої країни.

На пресконференції Лаврова, яка відбулася після зустрічі G20, не було жодної згадки про їхню розмову.