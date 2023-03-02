Бахмут – в епіцентрі подій на фронті: як росіяни намагаються штурмувати місто

Бахмут зараз перебуває в епіцентрі останніх подій на фронті. Російські війська намагаються штурмувати біля навколишніх населених пунктів, щоб оточити місто.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Бахмут і цей напрямок фронту – це епіцентр подій на фронті сьогодні. Росіяни штурмували протягом доби в районі населених пунктів Оріхів, Василівка, Дубово-Василівка, сам Бахмут, Іванівське. За добу було завдано 170 ударів. Лише в районі Бахмуту відбулося 59 обстрілів і 29 боєзіткнень. За цей час окупанти втратили 94 військовослужбовців вбитими, 121 зазнали поранень, – зазначив він.

Череватий відповів, чи дійсно зараз на Бахмутському напрямку з’явилися сучасні танки Leopard, як про це пишуть російські пропагандистські медіа.

– У них на тлі панічних атак вже з’являються марення. А Leopard сучасної демократичної Німеччини, яка надає нам допомогу, якби там з’явилися сучасні модернізовані танки, то ми вже напевно вийшли б на кордони, – розповів Череватий.

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