Березень, 02 в 23:21

Новий пакет військової допомоги для підтримки України буде оголошено США завтра, 3 березня.

Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу.

Очікується, що допомога Україні стане головною темою обговорення між президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем під час зустрічі в Білому домі 3 березня.

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Виступаючи сьогодні перед журналістами, речник Білого дому Джон Кірбі не назвав вартість нового пакета допомоги, сказавши, що детальнішу інформацію буде опубліковано найближчим часом.

США з’ясовують у близьких союзників можливість введення нових санкцій проти Китаю, якщо Пекін надасть військову підтримку Росії у війні в Україні, повідомило раніше агентство Reuters.

Джона Кірбі також запитали, чи будуть потенційні санкції проти Китаю предметом обговорення обох лідерів, на що він відповів наступне: “Я, звичайно, очікую, що в контексті розмови про те, що відбувається в Україні, може постати питання про підтримку Росії третьою стороною”.

Нагадаємо, попередній пакет допомоги на суму $2 млрд був оголошений Сполученими Штатами в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого.