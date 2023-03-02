Запевнив у підтримці суверенітету України: Міллі та Залужний провели чергову розмову

Березень, 02 в 20:56

У ході розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним голова Об’єднаного комітету начальників штабів, генерал армії США Марк Міллі запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

– Вони обговорили неспровоковане та продовжене вторгнення Росії в Україну й обмінялися думками та оцінками. Голова підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, — йдеться у заяві полковника армії США Дейва Батлера.

Нагадаємо, що трьома днями раніше між Залужним та Міллі також відбулася розмова, під час якої головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому Україні так необхідні F-16.

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Джерело: CNBS