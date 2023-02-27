Посилення можливостей ППО: Залужний пояснив Міллі необхідність F-16 для України

Лютий, 27 в 20:32

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі обговорив постачання військової техніки, зброї та боєприпасів у межах міжнародної технічної допомоги Україні.

Вони також обговорили ситуацію на лінії фронту та подальші плани Сил оборони України щодо деокупації її території.

— Актуалізував необхідність посилення можливостей системи ППО України, зокрема через надання багатоцільових бойових літаків F-16, – написав Залужний у Telegram-каналі.

Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву та народу США за підтримку України у боротьбі з агресією РФ.

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— Кожен отриманий снаряд, кожна одиниця зброї та техніки – це врятовані життя українських військових та мирних мешканців. За допомогою партнерів ми тримаємось і обов’язково виграємо, – наголосив Залужний.

Нещодавно президент США Джо Байден сказав, що наразі Україні нібито не потрібні винищувачі F-16. Натомість, за його словами, Київ потребує танків, артилерії, систем HIMARS та протиповітряної оборони.

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ