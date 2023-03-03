Мін’юст подав позов щодо конфіскації в олігарха РФ ТРЦ Ocean Plaza

3 березня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про конфіскацію компаній, яким належить київський ТРЦ Ocean Plaza.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Відповідачами за позовом будуть російський олігарх Аркадій Ротенберг, його син Ігор Ротенберг та бізнес-партнери Олександр Скоробагатько та Олександр Пономаренко.

Міністерство юстиції України просить застосувати санкцію у вигляді стягнення у дохід держави активів цих осіб та забрати:

ІС Либідь є безпосереднім власником Ocean Plaza і також належить ТОВ Авангард-Віларті.

Довідка. Ocean Plaza – один із найбільших торговельно-розважальних центрів Києва та України.

З лютого до кінця листопада 2022 року ТРЦ не працював. За цей час 67% корпоративних прав ТОВ ІС Либідь, які належать російським власникам, передали під контроль Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА).

Прибутки ТРЦ Ocean Plaza через ланцюжок компаній раніше йшли в сім’ю російського олігарха Аркадія Ротенберга.