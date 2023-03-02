Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі та готова до ракетної атаки – Гуменюк

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ збільшила кількість кораблів у Чорному морі та готова до ракетної атаки – Гуменюк

Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі та готова до ракетних ударів.

Про це на брифінгу у Military Media Center повідомила речник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Вона поінформувала, що ворог у порівнянні з попередніми тижнями збільшив корабельне угруповання і зараз у Чорному морі перебуває 13 кораблів.

Зараз дивляться

– Серед них 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп Калібрів може складати 24 ракети високої точності, – заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що виведення ракетоносіїв говорить про готовність до їх застосування, проте необов’язково всі 24 Калібри є готовими до запуску.

Читайте
Річ не у Кинжалах. Жданов про хитрість РФ під час зльоту МіГ-31

Зі свого боку, військовий аналітик, полковник Петро Черник на брифінгу заявив, що Україна зможе ефективно протистояти загрозі ракетних атак з акваторії Чорного моря тоді, “коли у нас з’явиться хороша авіація від НАТО, зокрема літаки F-16”.

– На мій погляд, немає сумнівів, що рано чи пізно авіація від західних партнерів в Україні з’явиться, – сказав Черник.

Фото: Military Media Center

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка