Пакет допомоги від США на $400 млн та обговорення специтрибуналу над РФ: що відбувається на 374-й день війни (онлайн)

США оголосили новий пакет допомоги Україні на $400 млн

Генерал Олександр Сирський знову приїхав у Бахмут.

Вирішальна та остання битва війни буде цієї весни, через те, що у Росії закінчаться “інструменти війни” для досягнення своїх воєнних цілей, заявив начальник ГУР Кирило Буданов.

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомив, що чорну скриньку із гелікоптера, який розбився у Броварах із керівництвом МВС, розшифрували.

Володимир Зеленський та президент Латвії Левітс прибули до Львова. У місті в цей день проходив “юридичний Рамштайн”.