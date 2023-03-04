Березень, 04 в 13:45

Служба безпеки України викрила ще двох колаборантів, які допомагали російським окупантам у Харківській та Донецькій областях.

Як поінформували в пресслужбі СБУ, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району (Харківська область).

Після захоплення військами РФ частини регіону він запропонував окупантам свою допомогу: добровільно зводив ворожі блокпости та ремонтував російську бронетехніку.

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– Крім цього, він допомагав “розквартировувати” рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України, – уточнили в СБУ.

Після звільнення Ізюмського району колаборант намагався переховуватися на території Харківщини, однак йому не вдалося втекти від відповідальності.

Другою затриманою є мешканка міста Лиман (Донецька область). Після окупації населеного пункту вона погодилася очолити фейковий “відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР”.

Роздавали “пільги” та будували блокпости для РФ: СБУ затримала ще двох колаборантів / 2 фотографии

Зловмисниця пропонувала мешканцям Лимана отримувати “пільги” в російських рублях, формувала списки пільговиків та відповідну базу для рашистів.

Під час звільнення міста від військ РФ зловмисниця втекла до Вінницької області. Там вона хотіла “залягти на дно”, щоб уникнути правосуддя. Співробітники СБУ затримали колаборантку за місцем тимчасового перебування.

Обидва затримані отримали підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Вони перебувають під вартою, розслідування триває.

Нещодавно СБУ затримала жителя Сумщини, який зливав російським військам позиції ЗСУ та координати фортифікаційних споруд поблизу кордону.

А на Рівненщині СБУ викрила російського диверсанта, який планував підірвати один із об’єктів транспортної інфраструктури, щоб зірвати постачання західного озброєння.