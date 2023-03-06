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Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вибухи в Київській області та знищена вежа спостереження у РФ: що відбувається на 376 добу війни (онлайн)

Вибухи в Київській області та знищена вежа спостереження у РФ: що відбувається на 376 добу війни (онлайн)

У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті, — Генштаб.

Для захисту від нових плануючих бомб, які Росія почала застосовувати проти України, потрібні сучасні винищувачі, — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Сили оборони України знищили артилерійську гармату, реактивну систему залпового вогню та склад боєприпасів росіян на Кінбурнській косі, — ОК Південь.

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці, — керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Знайшли тіла 13 людей, серед яких дитина, 11 жителів вдалося врятувати, ще п’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Сили розвідки спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищили автономну вежу спостереження Гренадер у Брянській області Росії.

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00:45 - 06 березня

У Запорізькій області лунають звуки вибухів. Попередньо, працює протиповітряна оборона.

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00:44 - 06 березня

У Львові серед переселенців зафіксовано спалах кишкової інфекції, захворіло понад 30 осіб. Пацієнти скаржаться на нудоту, блювання, підвищення температури тіла, діарею. Багато хто перебуває у стані середньої тяжкості.

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00:44 - 06 березня

На Дніпропетровщині очевидці повідомляють про звуки вибухів та ворожі дрони в області.

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00:19 - 06 березня

У Київській ОВА підтвердили, що у небі помітили повітряну ціль, проте сили протиповітряної оборони готові до роботи.

– Жителі Київщини! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові. Перебувайте в укриттях та дотримуйтеся інформаційної тиші – нічого не знімайте та не викладайте в мережу, – наголосили в ОВА.

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00:15 - 06 березня

У Київській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередніми даними, працюють сили ППО. Telegram-канали повідомляють, що у небі помітили ворожий дрон.

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