Вибухи в Київській області та знищена вежа спостереження у РФ: що відбувається на 376 добу війни (онлайн)

У вищому військовому керівництві Російської Федерації назріває конфлікт через значні втрати та відсутність реальних досягнень на фронті, — Генштаб.

Для захисту від нових плануючих бомб, які Росія почала застосовувати проти України, потрібні сучасні винищувачі, — речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Сили оборони України знищили артилерійську гармату, реактивну систему залпового вогню та склад боєприпасів росіян на Кінбурнській косі, — ОК Південь.

Економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці, — керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки. Знайшли тіла 13 людей, серед яких дитина, 11 жителів вдалося врятувати, ще п’ятеро людей досі вважаються зниклими безвісти.

Сили розвідки спецпідрозділу ГУР Міноборони Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищили автономну вежу спостереження Гренадер у Брянській області Росії.