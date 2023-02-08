Лютий, 08 в 13:13

В рамках кампанії на підтримку запровадження в Україні реєстрованих партнерств створено анімаційний ролик, що нагадує про обмеження прав та можливостей неодружених пар, зокрема одностатевих. Проблема загострюється у період війни, коли один чи обидва з партнерів/ок знаходяться на фронті. Адже щоденно люди ризикують здоров’ям та життям заради нашої спільної свободи.

Одностатеві пари зараз не мають права на спільну власність, успадкування майна партнера чи партнерки за законом, права виступати довіреною особою у разі його/її недієздатності за станом здоров’я та права не свідчити одне проти одного.

Зараз дивляться

– Хлопці та дівчата з ЛГБТ+ спільноти служать на фронті ще з 2015-2016 років. І з 24 лютого минулого року вони знову взяли в свої руки зброю і пішли захищати нас з вами та нашу землю. Інколи ціною життя, – повідомила виконавча директорка ГО Точка опори ЮА Таня Касьян.

Та чи змінилось щось для них за ці сім-вісім років? Нічого.

– Так само, як і тоді, коли гине військовий чи військова, його партнер чи її партнерка перед обличчям українського закону ніхто для них, – дожала Касьян. – Я чую аргументи, що цивільні партнерства зараз не на часі. А коли це буде вчасно? Коли на часі мати рівні права, просто такі ж звичайні права, як у всіх?

На жаль, до того моменту, коли скінчиться війна, дехто з цих людей просто не доживе, а буде вбитий армією ворога. Те, що у людей буде можливість вступити в офіційний зареєстрований союз з коханими, ніяк не вплине на інше населення України. Від цього ні в кого іншого не стане менше прав.

– Мати можливість вступити у зареєстровані партнерства – це справедливо, це просто нормальне ставлення – це людські цінності, проти яких активно бореться наш ворог. Але які маємо підтримувати ми, – додала Таня Касьян.

Реєстровані партнерства дозволені у 28 країнах світу. Прочитати більше та підтримати запровадження реєстрованих партнерств в Україні можна на спеціальному сайті, створеному Точкою опори: https://www.rivniprava.com/

Ролик кампанії підготовлено Громадськими організаціями Точка опори ЮА та Військові ЛГБТ за підтримки Міністерства Закордонних справ Королівства Нідерланди, Представництва Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні та Білорусі, Міжнародного фонду Відродження, OutRight International, The Black Sea Trust.

Джерело: ГО Точка опори ЮА та Військові ЛГБТ