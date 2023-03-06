Страшно уявити, що хтось впізнає близьку людину: що відомо про розстріляного бійця, реакція України

Березень, 06 в 21:24

В інтернеті спалахнув новий скандал після того, як користувачі соціальних мереж почали поширювати відео з розстрілом російськими окупантами начебто українського військовополоненого.

На кадрах можна побачити, що невідомі стріляють у бійця, після чого він падає без жодних ознак життя. Останніми словами воїна було патріотичне гасло Слава Україні, а потім його демонстративно вбили декількома пострілами, тоді як голос за кадром почав лаятися російською мовою.

Наразі немає офіційного підтвердження, хто з наших захисників зафіксований на відео, проте воно викликало неабияке обурення у представників української влади та громадян. Також невідомо, де та коли був створений запис. Російські офіційні особи це відео поки що не коментували.

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Героям Слава – як відреагувала Україна

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що вбивство полоненого – це черговий воєнний злочин росіян. На його думку, це елемент цілеспрямованої політики терору, яку відбілює кремлівська пропаганда численними міфами про “нацистів в Україні”.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець нагадав, що розстріл військовополоненого – це порушення норм Женевської конвенції.

– Це виявлення ницості та підлості. Коли у всьому світі слова Слава Україні викликають шану, повагу та гордість, росіяни за українське гасло розстрілюють… Дуже боляче дивитися на те, що роблять з нашими людьми окупанти. Мета України, як і всього демократичного світу, — притягнення Російської Федерації до відповідальності.

За словами українського омбудсмена, він надіслав цей відеозапис міжнародним партнерам та колегам з різних країн світу як підтвердження чергового воєнного злочину Росії.

– Герою Слава! Героям Слава! Слава Україні, – так відреагував на трагедію з військовослужбовцем президент Володимир Зеленський.

Наразі Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Хто був на відео та що відомо

Наразі невідомо, коли, як та за яких обставин створили відеозапис, який викликав сильну критику серед українців. Проте Україна намагається встановити особу загиблого воїна, ймовірно, захопленого до російського полону без озброєння.

– Друзі, допоможіть встановити ім’я загиблого героя, якого захопили без зброї, а він на вимогу зняти шеврон ЗСУ спокійно сказав: Слава Україні, і був розстріляний росіянами, – закликав український журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів, що наразі помилково розповсюджують інформацію, що загиблим міг бути воїн 72 бригади, якого знають за позивним Магніт, проте це інша людина.

– У нас помилково розповсюджують інформацію, що загиблий – це боєць 72 бригади з позивним Магніт. Це не він, це інша людина. І ми маємо дізнатись, як його звуть. Це найважливіше, що ми маємо зробити на знак поваги до його вчинку, – зазначає він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що негайно потрібно розпочати розслідування злочину.

– Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова Слава Україні. Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. Це обов’язковою. Прокурор Міжнародного кримінального суду розпочинає негайне розслідування МКС цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед правосуддям.

У Міністерстві оборони України запевняють, що всі російські військові злочинці будуть покарані.

Страшно уявити, якщо хтось

впізнає свого батька або чоловіка

Користувачі соцмереж закликають притягнути до відповідальності винних у розстрілі українського військового. Вони просять слідство та прокуратуру розслідувати цей злочин.

– Страшно навіть уявити, що у цьому відео хтось впізнає свого батька/чоловіка… Вічна пам’ять! Герою Слава, – пишуть українці. – Щиро і без страху, любов до своєї країни, повна відданість. Просто до сліз, – коментують у соцмережах. – Обов’язково треба встановити та знайти цих катів! Це повинно стати почесним обов‘язком для ГУР, – вважають громадяни.

Українці почали масово розповсюджувати патріотичну відповідь на слова розстріляного бійця: Героям Слава.