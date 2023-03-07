Вбивство військового за гасло Слава Україні та бої на Донбасі: що відбувається на 377 добу війни (онлайн)
Хештег Слава Україні очолив світові тренди Twitter після того, як українського полоненого розстріляли за це гасло окупанти.
Зеленський підписав кілька указів щодо кадрових змін у СБУ: звільнив заступника глави відомства, очільників в Запорізькій та Сумській областях, а також керівників двох департаментів служби. Натомість призначив нового голову СБУ на Сумщині та керівника одного з департаментів.
Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження, — командувач Сухопутних військ Сирський.
Головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський вирішили продовжити оборону Бахмуту та подальше посилення позицій.
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