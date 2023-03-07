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До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України входить уже 30 країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників. І ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просте – коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що має бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії, – сказав Кулеба.

Завдання групи – напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу і розв’язання його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна і його найближчого оточення.