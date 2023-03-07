Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юля Захарченко |
Вбивство військового за гасло Слава Україні та бої на Донбасі: що відбувається на 377 добу війни (онлайн)

Вбивство військового за гасло Слава Україні та бої на Донбасі: що відбувається на 377 добу війни (онлайн)

Хештег Слава Україні очолив світові тренди Twitter після того, як українського полоненого розстріляли за це гасло окупанти.

Зеленський підписав кілька указів щодо кадрових змін у СБУ: звільнив заступника глави відомства, очільників в Запорізькій та Сумській областях, а також керівників двох департаментів служби. Натомість призначив нового голову СБУ на Сумщині та керівника одного з департаментів.

Бої за Бахмут досягли найвищого рівня напруження, — командувач Сухопутних військ Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний та командувач Сухопутних військ Сирський вирішили продовжити оборону Бахмуту та подальше посилення позицій.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:32 - 07 березня

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу для РФ за злочин агресії проти України входить уже 30 країн, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Я радий повідомити, що країн уже 30. Приєдналася сьогодні Греція до цієї групи. На вихідних було 29 країн. Я тоді сказав, що я не сумніваюся, що до наступної зустрічі цієї групи буде ще більше учасників. І ми вже бачимо, що це почало відбуватися. Завдання групи просте – коли ти туди входиш, то погоджуєшся з тим, що має бути створений окремий, спеціальний трибунал для переслідування РФ за злочин агресії, – сказав Кулеба.

Завдання групи – напрацювати юридичні шляхи створення трибуналу і розв’язання його юридичних питань, насамперед імунітетів президента РФ Путіна і його найближчого оточення.

– Вся G7 присутня в цій групі, – зазначив міністр.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:21 - 07 березня

Активне використання Росією авіації в Україні обумовлене її кількістю. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

– Погляньте наше розвідзведення, в якому йдеться, що до кордонів України стягнуто близько 400 літальних апаратів. Це різного типу апарати, але їх близько 400. Нагадаю, що Росія проводить мобілізацію, а це означає, що можуть бути льотчики покликані з запасу, які можуть за станом здоров’я сісти за штурвал і відновлюють свої льотні навички, – каже експерт.

Російський літак A-50

Фото: Getty Images

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка