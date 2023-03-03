У Росії закінчаться “інструменти”: Буданов розповів, коли відбудеться вирішальна битва війни

Березень, 03 в 17:52

Вирішальна та остання битва війни буде цієї весни, оскільки у Росії закінчаться “інструменти” для досягнення своїх воєнних цілей.

Про це заявив голова української військової розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю USA Today.

– Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у Росії закінчаться її інструменти війни, – зазначив Буданов.

Він припустив, що вирішальна битва між Росією та Україною буде цієї весни та стане останньою до закінчення війни.

Зараз дивляться

Як пише видання, цитуючи заяву американських аналітиків Defense Priorities Раджана Менона і Бенджаміна Х. Фрідмана, Москва та Київ ведуть інтенсивну інформаційну війну, і деякі військові експерти попереджають, що обидві сторони повинні бути готові до тривалої битви.

– Вторгнення Росії в Україну спростувало багато очікувань, не кажучи вже про прогнози. Однак з упевненістю можна сказати принаймні те, що кінець війни поки не наближається, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Буданов заявляв, що ми наближаємося до закінчення війни та вже скоро Росія буде вимушена вивести свої війська з території України.

Фото: ГУР