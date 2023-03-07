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Якщо Росія захопить Бахмут, це відкриє шлях ворогу на інші міста – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Бахмут
Фото: Генштаб ЗСУ

Якщо російські війська зможуть захопити Бахмут Донецької області, тоді це відкриє шлях РФ для захоплення ключових міст на Сході України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. За його словами, українське військове керівництво вирішило продовжувати оборону Бахмута.

– Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти в Краматорськ і Слов’янськ. Після Бахмута у росіян буде відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому там стоять наші хлопці, – зазначив президент.

За словами Зеленського, Росія в Бахмуті хоче здобути хоч якусь перемогу та підняти над містом прапор ціною життів мешканців та знищення всіх будівель. Проте Україна першочергово думає про своїх громадян та захисників.

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– Ми повинні думати насамперед про наших людей. Ніхто не має потрапити в оточення – це дуже важливо. Військові самі бачать, що ми маємо залишатися там сильними, попри те, що Росія зруйнувала все місто. Військові допомагали дітям, мирним жителям залишити місто — досі люди виїжджали з Бахмута. Ми всім допомагали, – наголошує президент України.

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Джерело: CNN
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