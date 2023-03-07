Якщо Росія захопить Бахмут, це відкриє шлях ворогу на інші міста – Зеленський
Якщо російські війська зможуть захопити Бахмут Донецької області, тоді це відкриє шлях РФ для захоплення ключових міст на Сході України.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CNN. За його словами, українське військове керівництво вирішило продовжувати оборону Бахмута.
– Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти в Краматорськ і Слов’янськ. Після Бахмута у росіян буде відкрита дорога в інші міста України на Донецькому напрямку. Тому там стоять наші хлопці, – зазначив президент.
За словами Зеленського, Росія в Бахмуті хоче здобути хоч якусь перемогу та підняти над містом прапор ціною життів мешканців та знищення всіх будівель. Проте Україна першочергово думає про своїх громадян та захисників.
– Ми повинні думати насамперед про наших людей. Ніхто не має потрапити в оточення – це дуже важливо. Військові самі бачать, що ми маємо залишатися там сильними, попри те, що Росія зруйнувала все місто. Військові допомагали дітям, мирним жителям залишити місто — досі люди виїжджали з Бахмута. Ми всім допомагали, – наголошує президент України.