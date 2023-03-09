У Харкові серія вибухів – мер
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Росія завдала ударів по Харкову.
Про це повідомили мер міста та очільник Харківської ОВА.
Міський голова Ігор Терехов заявив про серію атак Росії.
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– У Харкові серія вибухів. Поки без подробиць, але прошу всіх бути обережними, – написав він.
Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що ударів завдає російський окупант та закликав жителів області залишатись в укриттях.
– Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях, – написав він.
Перед цим по всій території України, зокрема в Харківській області, була оголошена повітряна тривога.