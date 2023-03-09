Березень, 09 в 2:56

У низці регіонів України в ніч проти 9 березня 2023 пролунали вибухи.

Перед цим по всій території України була оголошена повітряна тривога.

Оновлено 4:14. Очільник Одеської ОВА Максим Марченко підтвердив, що ворог влучив в об’єкт енергетичної інфраструктури.

Зараз дивляться

– Внаслідок масованого ракетного удару є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури області, а також пошкоджені житлові будинки, – написав він.

Марченко повідомив, що, на щастя, постраждалих немає.

– Наразі діють обмеження електропостачання. За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет, – написав очільник ОВА.

За його даними, наразі триває бойова робота.

– Саме зараз очікується друга хвиля, тому прошу мешканців області знаходитись в укриттях, – закликав він.

Оновлено 3:50. У Вінницькій області чути звуки вибухів.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Влада Вінницької області поки що не коментувала інформацію про вибухи.

Оновлено 3:34. У Дніпрі пролунали вибухи. Про це у соцмережах повідомили мешканці міста.

Деталей щодо вибухів у Дніпрі не надавали ані влада міста, ані влада області.

Перші вибухи було чутно у Миколаєві, де пролунало щонайменше три вибухи.

Про це повідомляє кореспондент Факти ICTV з міста.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив інформацію про вибухи.

– Чутно вибухи в місті. Встановлюємо. Деталі згодом, – написав він.

Шайхет додав, що за його інформацією, цілями ворога є об’єкти енергетичної інфраструктури.

– Особлива увага тим, хто проживає поруч, – написав очільник обласної поліції.

Вибухи також пролунали в Одесі, повідомляють кореспонденти Суспільного.

О 3:09 з’явилась інформація про повторні вибухи в Одесі.

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук закликав не повідомляти інформацію про місця вибухів та роботи ППО, але не підтвердив дані про самі вибухи в Одесі.

На тлі повітряних тривог та у зв’язку із загрозою ворожих ударів в низці областей України обленерго Полтавської та Кіровоградської областей превентивно вимкнули світло, щоб розвантажити систему.

Після вибухів ДТЕК Одеської області також повідомив про екстрені вимкнення світла.

Через можливість ракетного обстрілу в Миколаєві також зменшили споживання електроенергії. Про це повідомили в Миколаївобленерго.

– Згідно з розпорядженням Регіонального диспетчерського центру за погодинними графіками відключено наступні черги: 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 4.3.(“червоні” години) та 2.3.(“жовті” години), – йдеться у повідомленні.

Перед цим керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.