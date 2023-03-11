Данілов спрогнозував, який ефект матиме оборона Бахмута для України у найближчій перспективі

Березень, 11 в 21:49

Обороні Бахмута приділяється багато уваги на Ставці головнокомандувача, утримання міста дуже позитивно вплине на країну та армію у найближчій перспективі.

Про це в ефірі Єдиних новин розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

– Мають рацію ті, хто кажуть, що вже на околицях міста в деяких місцях на вулицях йдуть бої. Але наші військові боронять славетне місто Бахмут, наші військові стоять. Це наша фортеця. І те, що вони зараз роблять, ми навіть не можемо уявити, наскільки це буде корисно для країни, для нашої армії в найближчому майбутньому, — розповів він.

Секретар РНБО зауважив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони знищують велику кількість військових РФ: їх тіла лежать навкруги міста, і їх не вивозять окупанти.

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– Величезні черги на виїзд з територій Донецької та Луганської областей в бік РФ. Ті колаборанти, які там були, вони відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно, можуть різні події відбуватися, — повідомив Данілов.

Він каже, що окупанти відновили спроби наступу на Вугледар, але вимушені були відійти. Частина підрозділів РФ відмовилась штурмувати українські позиції, і їх відправили до РФ на відновлення.

Фото: РНБО