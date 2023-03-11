Данилов спрогнозировал, какой эффект будет иметь оборона Бахмута для Украины в ближайшей перспективе

Март, 11 в 21:49

Обороне Бахмута уделяется много внимания на Ставке главнокомандующего, удержание города очень положительно повлияет на страну и армию в ближайшей перспективе.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

— Правы те, кто говорят, что уже на окраинах города в некоторых местах на улицах идут бои. Но наши военные защищают знаменитый город Бахмут, наши военные стоят. Это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, нашей армии в ближайшем будущем, — рассказал он.

Секретарь СНБО отметил, что на Бахмутском направлении Силы обороны уничтожают большое количество военных РФ: их тела лежат вокруг города, и их не вывозят оккупанты.

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– Огромные очереди на выезд с территорий Донецкой и Луганской областей в сторону РФ. Те коллаборанты, которые там были, они чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко, могут происходить разные события, — сообщил Данилов.

Он говорит, что оккупанты возобновили попытки наступления на Угледар, но вынуждены были отойти. Часть подразделений РФ отказалась штурмовать украинские позиции, и их отправили в Россию на восстановление.

Фото: СНБО