Березень, 17 в 2:25

В Одеському обласному ТЦК відповіли на звинувачення після відео щодо утримання чоловіків в одному з військкоматів Одеської області.

У соцмережах публікувались звинувачення щодо умов та “невиправданого” перебування військовозобов’язаних у пункті формування команд.

Відповідне повідомлення-реакцію обласний ТЦК оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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Реакція послідувала на повідомлення з одеських соцмереж, де писали про начебто затримання чоловіків і доставку в Малиновський військкомат. Повідомлялось, що це нібито сталося на одному з блокпостів Одеси.

Реакція військкомату

В Одеському ТЦК та СП заявили, що деякі громадяни, через спроби уникнути мобілізації та підвищити рейтинг у соціальних мережах, створюють контент-дискредитацію ЗСУ та спеціально спотворюють факти.

– Один із блогерів, який навчав у соціальних мережах премудрості швидкого заробітку, потрапивши до пункту формування команд у ТЦК, намагався підняти рейтинги власного каналу за рахунок розхитування теми нелюдських умов у такому пункті, невиправданого перебування там військовозобов’язаних. Умови, в яких знаходяться військовозобов’язані під час проходження медкомісії та очікування відправки до військових частин, у ТЦК відповідають статутним нормам, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у військкоматі є місця для відпочинку, санітарні зручності з гарячою водою та гідне харчування.

Вони запевнили, що перебування у пункті формування команд, як правило, не перевищує 3 діб.

– Для уникнення непорозумінь, остраху чи будь-яких інших незрозумілих обставин, кожна військовозобов’язана особа має виконати свій конституційний обов’язок — з’явитися до територіального центру комплектування, уточнити персональні дані, звірити наявність підстав для відстрочення призову, якщо такі є, – додали у військкоматі.

У лютому поточного року навколо Одеського ТЦК та СП також вибухнув скандал через жорстоке затримання чоловіка посеред вулиці. Після поширення у соцмережах відео затримання були притягнуті до відповідальності керівники районного та обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП).

Фото: Одеський обласний ТЦК та СП