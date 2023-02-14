Лютий, 14 в 20:09

За фактом жорстокого затримання чоловіка в Одесі до відповідальності притягнули керівників районного та обласного Територіального центру комплектування та соцпідтримки (ТЦК і СП).

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь, яке поширило заяву Одеського обласного ЦК та СП.

– За фактом конфліктної ситуації, що сталася 14 лютого 2023 року під час роботи групи військовослужбовців одного з ТЦК та СП з оповіщення громадян, які підлягають мобілізації, в громадському місці, військовою службою правопорядку проводиться службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень, – йдеться у повідомленні.

В ОК Південь назвали це “некоректною поведінкою військовослужбовців”, яку було засуджено командуванням.

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– Керівники обласного і районного ТЦК та СП притягнуті до дисциплінарної відповідальності, – йдеться у повідомленні.

Водночас з особовим складом, який залучений до заходів оповіщення, проводяться додаткові роз’яснювальні заняття та тренінги із залученням юристів та психологів, повідомили військові.

В ОК Південь нагадали, що заходи мобілізації є не особистою забаганкою співробітників ТЦК та СП, а загальнодержавними заходами, що покликані сформувати резерв Сил оборони.

Зазначимо, що йдеться про випадок затримання чоловіка в Одесі, під час чого декілька співробітників ТЦК та СП стоять над чоловіком, що лежить на землі. Відповідне відео з’явилось 14 лютого у соцмережах. Перехожі намагаються відбити чоловіка у військових, а сам чоловік намагається протидіяти затриманню.