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Завдяки чому українські військові так успішно знищують російські системи ППО.

Це у своєму відеоблозі пояснив військовий експерт Олег Жданов.

Він зазначив, що попри всі втрати ворога, у нього досі дуже багато ЗРК.

– Установок (у ворога, – Ред.) ще дуже багато. Комплексів С-300 налічувалося 515 на 2021 рік. З них більша частина – в Україні. Щоправда, запаси вже сильно тануть. Частину комплексів вони відтягли на захист тієї ж Москви та інших великих міст, на прикордонні області. Росія вже дісталася до Арктики і ми вже бачили тут Тор-М2 модернізований арктичний варіант. Тобто з Арктики вже витягли дивізіони Тора, – описав ситуацію з російською ППО Жданов.

Військовий експерт пояснив, що сприяє успішному знищенню засобів ППО противника:

– На жаль, їх ще дуже багато. Тим не менш, ми на правильному шляху. І це не тільки протирадіолокаційні ракети HARM так працюють. Так працює наша розвідка і артилерія. Частину цих систем ППО (ворога, – Ред.) знищує не тільки авіація, а приблизно 50 на 50 знищує артилерія високоточними боєприпасами. Я нагадаю, що Excalibur летить на 70 із лишком кілометрів і з точністю один метр влучає. Тому якщо стрільба Excalibur-ом, то пускова установка – в друзки.

Жданов повідомив, що українська розвідка починає працювати ледь не у режимі онлайн, адже бійцям вдається спіймати ворожі комплекси С-300 чи інші системи на позиціях або в районі заряджання.