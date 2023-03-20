Березень, 20 в 17:00

У Бахмуті тривають активні бойові дії. Українські військові мають успіхи на деяких ділянках та знищують наступальний потенціал ворога.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр ведучій Вікна-новини Яні Брензей під час телемарафону Єдині новини.

– На сьогодні там тривають активні бої, вони в місті відбуваються. Певне просування ворога було. Разом із тим у нас теж є на певних ділянках успіхи. І на сьогодні оборони Бахмута триває, – наголосила вона.

Маляр нагадала, що наступ військ РФ триває на декількох напрямках: гаряче і в Білогорівці, і в Авдіївці, і в Вугледарі, і в Мар’їнці.

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– З початку січня фактично триває повномасштабний наступ на Сході України. Збройні сили дуже потужно чинять опір. Дійсно, найгарячіша точка в нас – Бахмут, – зазначила вона.

Заступниця міністра уточнила, що цього тижня виповниться два місяці, як почалися найзапекліші бої в районі Бахмута і ситуація критично загострилася. Однак, “попри всі прогнози різних експертів”, під час цих гарячих боїв ворог так і не зміг оточити місто.

– Бахмут стоїть. Це завдяки мужності наших воїнів, які боронять сьогодні місто. І ворог не може навіть раціонально пояснити, як це відбувається, що такий потужний опір. І це завдяки професійній і зваженій роботі командування оперативно-стратегічного угруповання Хортиця, яке планує і займається обороною Бахмута, – повідомила Маляр.

Вона уточнила, що Збройні сили України успішно виконують задачу зі знесилення та виснаження сил РФ у районі Бахмута, зменшення наступального потенціалу ворога. Зокрема, українські військові знищують найбільш професійні угруповання найманців ПВК Вагнера.

– Наші війська просто не пропускають ворожі війська далі. Другий важливий аспект – це знищення ворога, техніки і особового складу. За час цих боїв, на жаль, із нашого боку є втрати. Разом із тим у ворога втрати значно вищі, і у ворога ми знищуємо найпрофесійніші його підрозділи – ПВК Вагнера, які кинуті на те, щоб оточити і захопити Бахмут, – заявила Маляр.