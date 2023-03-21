Вибухи в Донецьку 21 березня 2023

Березень, 21 в 16:58

У вівторок, 21 березня, в тимчасово окупованому місті Донецьк сталася “бавовна”.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, в Донецьку було вражено склад із ворожими боєприпасами та ліквідовано російських окупантів.

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– У Донецьку знову не домовилися “щодо обрання папи”. В процесі роздумів принесли в жертву не тільки боєкомплект, а й певну кількість окупантів, – зазначив Андрющенко.

Судячи з фото, над окупованим містом після вибухів піднявся високий стовп диму.

Наприкінці лютого та на початку березня серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Маріуполі (Донецька область). Тоді західні ЗМІ писали, що Збройні сили України знайшли спосіб завдавати ударів у тилу ворога.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтверджував, що відстань для ЗСУ уже значення не має: чи це 100 км, чи 150 км, “чи трохи більше”.

А в розвідці Великої Британії звернули увагу, що окупований Маріуполь розташований за 80 км від лінії фронту, і раніше в РФ вважали, що українська артилерія туди не дістає.

Напередодні ввечері вибухи пролунали в місті Джанкой на тимчасово окупованому півострові Крим. В українській розвідці повідомили про знищення там російських крилатих ракет Калібр під час їхнього транспортування залізницею.

Джерело: Telegram-канал Петра Андрющенка

Фото: Telegram-канал Петра Андрющенка