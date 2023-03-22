Усі цілі знищені: деталі нічної атаки на Київ

Березень, 22 в 6:12

Уночі 22 березня сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко.

– Ворог не припиняє атакувати Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні безпілотники в бік столиці. За попередньою інформацією, це були боєприпаси, що баражують, Shahed, – зауважує Сергій Попко.

Згідно з останніми даними, нічна атака на столицю минулася без жертв та руйнувань.

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– За це ми маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба – силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні! – додав керівник міської військової адміністрації.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ