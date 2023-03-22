Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Усі цілі знищені: деталі нічної атаки на Київ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Усі цілі знищені: деталі нічної атаки на Київ

Уночі 22 березня сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко.

– Ворог не припиняє атакувати Київ. Цієї ночі країна-терорист знову запустила свої смертоносні безпілотники в бік столиці.

За попередньою інформацією, це були боєприпаси, що баражують, Shahed, – зауважує Сергій Попко.

Згідно з останніми даними, нічна атака на столицю минулася без жертв та руйнувань.

Зараз дивляться

– За це ми маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба – силам протиповітряної оборони! Вони справжні герої! Слава Україні! – додав керівник міської військової адміністрації.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка