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Факты / Україна

Все цели уничтожены: детали ночной атаки на Киев

Татьяна Забожко, редактор ленты
Все цели уничтожены: детали ночной атаки на Киев

Ночью 22 марта силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Попко.

– Враг не перестает атаковать Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные беспилотники в сторону столицы.

По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы Shahed, – замечает Сергей Попко.

Согласно последним данным, ночная атака на столицу обошлась без жертв и разрушений.

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– За это мы должны в очередной раз благодарить наших охранников неба – силы противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине! – добавил руководитель городской военной администрации.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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