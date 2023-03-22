Все цели уничтожены: детали ночной атаки на Киев
Ночью 22 марта силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели, обнаруженные в воздушном пространстве вокруг Киева.
Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Попко.
– Враг не перестает атаковать Киев. Этой ночью страна-террорист снова запустила свои смертоносные беспилотники в сторону столицы.
По предварительной информации, это были баражирующие боеприпасы Shahed, – замечает Сергей Попко.
Согласно последним данным, ночная атака на столицу обошлась без жертв и разрушений.
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– За это мы должны в очередной раз благодарить наших охранников неба – силы противовоздушной обороны! Они настоящие герои! Слава Украине! – добавил руководитель городской военной администрации.
Фото: Сухопутные войска ВСУ