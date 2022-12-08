Грудень, 08 в 16:45

У четвер, 8 грудня, депутати Київської міської ради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари. Йдеться про дерусифікацію назв, які пов’язані з країною-агресором Росією та радянським минулим.

Про це за підсумками засідання поінформував мер Києва Віталій Кличко.

Депутати, зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів у Печерському районі столиці, який пролягає до моста Патона.

Зараз дивляться

Бульвар отримав нову назву на честь політичного та громадського діяча початку ХХ століття, прихильника створення незалежної України, фундатора української армії Миколи Міхновського.

– Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо, особливо під час варварської війни, якою РФ намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов’язаних з країною-агресором, – зазначив Кличко.

Мер уточнив, що в Києві вже перейменували 237 міських об’єктів. Наприклад, на початку вересня вулицю Московську в центрі міста було перейменовано на вулицю Князів Острозьких.

Окрім бульвару Дружби Народів, сьогодні депутати також перейменували:

вулицю Холмогорську – на вулицю Володимира Самійленка (Голосіївський район);

провулок Василя Жуковського – на провулок Леопольда Ященка (Голосіївський район);

вулицю Маршала Говорова – на вулицю Генерала Момота (Голосіївський район);

провулок Енгельса – на провулок Богдана-Ігоря Антонича (Дарницький район);

провулок Тургенєва – на провулок Олександра Барвінського (Дарницький район);

вулицю Енгельса – на вулицю Опанаса Сластіона (Дарницький район);

вулицю Кутузова – на вулицю Івана Кожедуба (Деснянський район);

вулицю Суворова – на вулицю Сергія Котенка (Деснянський район);

вулицю Академіка Курчатова – на вулицю Ореста Левицького (Деснянський район);

вулицю Миколи Раєвського – на вулицю Павла Загребельного (Печерський район);

провулок Одоєвського – на провулок Олександра Воїнова (Подільський район);

вулицю Достоєвського – на вулицю Енді Воргола (Подільський район);

вулицю Орську – на вулицю Василя Мови (Подільський район);

вулицю Пришвіна – на вулицю Івана Труша (Святошинський район);

вулицю Михайла Свєтлова – на вулицю Олександра Дорошкевича (Святошинський район);

вулицю Василя Алексухіна – на вулицю Степана Чобану (Святошинський район);

вулицю Генерала Авдєєнка – на вулицю Геннадія Матуляка (Святошинський район);

вулицю Генерала Потапова – на вулицю Василя Доманицького (Святошинський район);

вулицю Яснополянську – на вулицю Клима Чурюмова (Святошинський район);

вулицю Сім’ї Сосніних – на вулицю Івана Дзюби (Святошинський район);

вулицю Уляни Громової – на вулицю Катерини Ступницької (Солом’янський район);

вулицю Юліуса Фучика – на вулицю Карела Чапека (Солом’янський район);

вулицю Зої Космодем’янської – на вулицю Софії Галечко (Солом’янський район);

вулицю Металістів – на вулицю Михайла Брайчевського (Солом’янський район);

вулицю Качалова – на вулицю Володимира Качали (Солом’янський район);

вулицю Тешебаєва – на вулицю Олександра Бринжали (Шевченківський район);

вулицю Толбухіна – на вулицю Василя Данилевича (Шевченківський район);

провулок Криловського – на провулок Архітектора Івана Зарудного (Шевченківський район);

провулок Толбухіна – на провулок Михайла Ялового (Шевченківський район);

вулицю Академіка Грекова – на вулицю Родини Глаголєвих (Шевченківський район);

вулицю Кирпоноса – на вулицю Всеволода Петріва (Шевченківський район).

Тобто перейменовано три вулиці у Голосіївському районі, три у Дарницькому районі, три у Деснянському районі, дві у Печерському, три в Подільському, сім у Святошинському, п’ять у Солом’янському та шість у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, в травні Київрада перейменувала арку Дружби народів у центрі столиці на арку Свободи українського народу.

Наприкінці серпня були перейменовані 95 вулиць, провулків та площ. А на початку вересня в столиці з’явилася вулиця імені загиблого активіста та воїна Романа Ратушного.

Наприкінці жовтня Київрада перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ. Тоді з’явилися площа Чорнобаївська та провулок Скрябіна.

10 листопада Київрада перейменувала одну з вулиць на честь загиблої активістки Катерини Гандзюк.