Березень, 29 в 21:48

Україна отримала можливість за потреби експортувати електроенергію з 15 країн Європейського Союзу.

Сьогодні, 29 березня, набуває чинності угода, яку Укренерго підписала із 15 системними операторами європейського енергооб’єднання ENTSO-E.

– Угода дозволяє звертатися по допомогу в непередбачуваних ситуаціях, таких як російські атаки на енергетичну інфраструктуру компанії, – зазначили в Укренерго.

У компанії пояснили, що аварійна допомога – це термінове постачання електроенергії з іншої країни на запит системного оператора у разі, якщо внутрішні резерви та засоби для уникнення одночасного вимкнення великої кількості споживачів уже вичерпані.

Зараз дивляться

– Від імпорту вона відрізняється тим, що це екстрений захід для подолання позаштатної ситуації й потребу в ньому неможливо спрогнозувати завчасно. Імпорт же здійснюється у заздалегідь визначені строки згідно з підписаними комерційними контрактами, – наголошують в Укренерго.

Раніше Україна могла розраховувати на підтримку лише від енергосистем сусідніх держав.

– Ця угода, безумовно, є ще одним важливим внеском в енергетичну стабільність і стійкість України. Завдяки солідарності та рішучості наших друзів, ОСП континентальної Європи, Укренерго може розраховувати на більшу екстрену допомогу. Отже, сьогодні українська мережа ще сильніша, а це означає, що українці матимуть світло вдома навіть у найтемнішу пору, – зауважив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький.